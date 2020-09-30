Психиатр рассказал, что побуждает человека стать каннибалом

Специалист прокомментировал ситуацию с каннибалом, задержанным после ДТП с трупом в багажнике.

Несколько дней назад Всеволожский районный суд Ленобласти заключил под стражу до 20 января следующего года 23-летнего жителя Мурино Егора Комарова. Юноша обвиняется в убийстве 50-летнего петербуржца, тело которого вывалилось из багажника автомобиля во время аварии на трассе "Сортавала". Позже Комаров признался в еще в одном убийстве, совершенном в 2020 году, а также в каннибализме. Врач-психиатр, заведующий отделением Психоневрологического интерната №3 Иван Нечипорук объяснил Piter.TV, что побуждает человека стать каннибалом.

В сентябре прошлого года обвиняемый напал на 38-летнего биржевого брокера в парке "Сосновка", после чего отрезал ему язык, а тело спрятал в дренажной трубе. Как только Комаров вернулся домой, он нарезал язык, приготовил его и съел. Однако вкус блюда ему не понравился.

Психиатр предположил наличие у Комарова пищевого расстройства. По мнению эксперта, он испытывает непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо необычное и мало съедобное. Однако точный диагноз Нечипорук поставить не может, поскольку для этого необходима достаточно долгая личная беседа.

У психиатров в классификации болезней есть "подпункт" – расстройство привычек и влечений. Сюда можно отнести, к примеру, различные сексуальные перверсии. Каннибализм можно отнести к перверсии в еде, как бы цинично ни звучало. Иван Нечипорук, врач-психиатр, заведующий отделением Психоневрологического интерната №3

Можно ли в толпе найти потенциального убийцу или каннибала? По мнению Нечипорука, отличить убийц от мирных горожан практически невозможно.

Убийцы на фотографиях ничем не отличаются от обычных людей. Так и в жизни. Единственное, что может смутить, – необычное поведение. Но в толпе их отличить практически невозможно. Иван Нечипорук

Текст: Анастасия Миллер

Фото: kinopoisk.ru