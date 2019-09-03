До 20 января 2022 года житель Мурино – 23-летний Егор Комаров пробудет в СИЗО.

Арестован каннибал, задержанный после ДТП с трупом в багажнике. Об этом 22 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Всеволожский районный суд области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. До 20 января 2022 года житель Мурино – 23-летний Егор Комаров пробудет в СИЗО. Он обвиняется в убийстве 50-летнего петербуржца.

Следователями установлено, что ночью 20 ноября в гараже на Лабораторной улице двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта несколько раз ударили ножом 50-летнего предпринимателя и потом решили спрятать тело в лесу Ленобласти. Помочь довезти тело мужчины попросили у своего знакомого. Во время поездки на трассе "Сортавала" водитель врезался в ограждение, а из багажника выпал труп. Мужчины убежали из машины, но были задержаны через несколько часов.

Двум мужчинам предъявили обвинения в убийстве 50-летнего предпринимателя, тело которого обнаружили на автодороге А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе. Еще один участник подозревается в укрывательстве преступления. Известно, что тело принадлежит Аркадию Казинян, который работал в Петербурге маляром.

Позже Комаров признался в убийстве и каннибализме, совершенном в 2020 году.

Фото: Piter.tv