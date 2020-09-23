Джен Псаки допустила уход с должности пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала CNN со ссылкой на заявление чиновницы, которое было сделано в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода. Гость программы объяснила, что планирует покинуть пост в администрации Джо Байдена примерно через год. По словам Псаки, именно о таком сроке работы она договорилась с президентом.
Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Американка заметила, что ее негативный имидж в российской прессе можно объяснить пропагандой. Не один раз чиновница становилась объектами насмешек и пародий из-за своих противоречивых высказываний и критики в адрес Москвы. Часто пресс-секретарь Белого дома делает оговорки в речи при обсуждении вопросов мировой политики.
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Фото: Белый дом
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