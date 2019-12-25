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Джен Псаки напугал "призрак" Авраама Линкольна
Сегодня, 7:51
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lesjasap

Джен Псаки напугал "призрак" Авраама Линкольна

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Речь пресс-секретаря Белого дома прервали странные звуки.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки напугал "призрак" 16-го американского президента Авраама Линкольна. Так шутливо чиновница прокомментировала странный инцидент, который произошел во время ее брифинга с журналистами в Белом доме. В середине речи спикера неожиданно раздался громкий звук. на опубликованном ролике видно, что Джен Псаки изначально испугалась, но затем продолжила выступление.

Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Джен Псаки не раз становилась объектом критики и пародий. Такая репутация у чиновницы появилось еще со времени, когда она работала руководителем пресс-службы Государственного департамента США. Часто Псаки допускает в свое речи оговорки и ошибки при обсуждении вопросов мировой политики.

Псаки: США хотят деэскалации в отношениях с Россией.

Фото: Белый дом

Теги: авраам линкольн, белый дом, джен псаки, призрак
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ульченкоа селена
Сегодня 8:09

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