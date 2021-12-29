Псаки: США не будут оказывать давление на Киев по вопросу вступления в НАТО

В Белом доме рассказали, чего не будут требовать от Киева.

США не будут оказывать нажим на Украину или любые другие страны с тем, чтобы они вступали или не вступали в те или иные альянсы. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки. Таким образом чиновница ответила на вопрос прессы о возможности присоединения Киева в военному североатлантическому блоку.

У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался…Байден верит в силу в дипломатии на уровне лидеров. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне уточнили, что власти страны намерены активно продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией. На данный момент СШа не могут объявить никаких новых сведений о возможном контакте между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Джен Псаки напомнила о том, что предыдущий телефонный разговор между политиками состоялся в субботу.

Белый дом прокомментировал приглашение Байдена на Украину.

Фото и видео: Белый дом

