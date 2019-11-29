Проживавшего в подвале с детьми жителя Нидерландов обвинили в педофилии

Мужчина с детьми жил в уединении годами, "дожидаясь конца времен".

Прокуратура Нидерландов заподозрила мужчину, проживавшего со своими детьми в подвале на ферме на севере страны, в насилии над ними. Об этом пишет Reuters.

Больного отца и пятерых детей обнаружили в октябре этого года. Они годами жили в уединении, "дожидаясь конца времен". Найти их удалось по наводке сына, которому удалось сбежать из заточения.

67-летнего мужчину задержали и обвинили в отмывании денег, плохом обращении с детьми и противоправном лишении свободы. 28 ноября задержанному предъявили еще одно обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми.

Кроме пятерых детей, проживающих на ферме, и сбежавшего сына у мужчины есть еще трое детей. Они проживали отдельно от отца. Находившиеся в подвале дети не было официально зарегистрированы и никогда не ходили в школу, что является нарушением законов Нидерландов.

Отец семейства отказался сотрудничать со следствием. Где все эти годы находилась мать детей, неизвестно.

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