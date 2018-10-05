В Петербурге прооперируют девочку с огромным родимым пятном

Пятно занимает 80 % тела и расположено на спине, животе и частично на голове.

В Петербурге прооперируют маленькую жительницу Кургана с большим родимым пятном. Об этом сообщила мать ребенка Мария Хвостанцева на своей странице "ВКонтакте".

Семья начала сбор средств на перелет и проживание в городе на Неве. Врачи пообещали сделать все возможное, чтобы улучшить качество жизни девочки. "Случай действительно тяжелый, но мы постараемся", - заявила Мария, ссылаясь на слова медиков.

Родимое пятно занимает 80 % тела полугодовалой девочки. Оно расположено на спине, животе и частично на голове. Врачи детской больницы поставили ребенку диагноз "невус". Опасность в том, что это родимое пятно может перерасти в онкозаболевание.

Ранее в сети появилась информация, что священник отказался крестить вместе с другими детьми ребенка с большим родимым пятном. Он предложил индивидуальную процедуру таинства, объяснив это тем, что девочка может быть заразной.

Ранее мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций в Краснодаре.

Фото: ВКонтакте / Мария Хвостанцева