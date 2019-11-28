Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций в Краснодаре

На фото видно, что невус у Луны стал несколько меньше.

Мама американской девочки Луны Феннер, у которой родинка на всё лицо, показала в Instagram результат операции, проведённой в Краснодаре.

Женщина написала, что после крайней процедуры прошел только месяц и еще нужно ждать полноценных результатов. На фото видно, что невус у Луны стал несколько меньше. Также на голове ребёнка есть несколько повязок, так как врачи брали кожу с тех участков.

В США у девочки диагностировали меланоцитарный невус. Девочка здорова, но врачи опасаются, что родинка может перерасти в меланому. Краснодарские врачи предложили более щадящий способ удаления, чем их американские коллеги.

Мама Луны рассказала, что она счастлива, что всё-таки приехала за помощью в Россию.

Фото: Instagram/ luna.love.hope