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nastya960
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций в Краснодаре

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На фото видно, что невус у Луны стал несколько меньше.

Мама американской девочки Луны Феннер, у которой родинка на всё лицо, показала в Instagram результат операции, проведённой в Краснодаре.

Женщина написала, что после крайней процедуры прошел только месяц и еще нужно ждать полноценных результатов. На фото видно, что невус у Луны стал несколько меньше. Также на голове ребёнка есть несколько повязок, так как врачи брали кожу с тех участков.  

В США у девочки диагностировали меланоцитарный невус. Девочка здорова, но врачи опасаются, что родинка может перерасти в меланому. Краснодарские врачи предложили более щадящий способ удаления, чем их американские коллеги.

Мама Луны рассказала, что она счастлива, что всё-таки приехала за помощью в Россию.

Фото: Instagram/ luna.love.hope

 

Теги: врачи, луна феннер, операция, родимое пятно
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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