Российские врачи решились помочь американской девочке с "маской Бэтмена"

На родине лечение очень дорогое и, что самое главное, тяжелое. Малышку травят в соцсетях и в жизни, называя ее "монстром" и "чудовищем".

Маленькой американке с родимым пятном "маской Бэтмена" решился помочь врач из России.

Девочка родилась с родимым пятном, которое покрывает практически все лицо. Пятно диагностировано как меланоцитарный невус и бывает чаще всего на лице. Кроме того, что ребенка и ее родителей затравили в соцсетях и в жизни, называя малышку "чудовищем" и "монстром". Меланоцитарный невус имеет высокий риск трансформироваться в онкологию.

Американские врачи не пришли к единому мнению, как помочь Луне. Один из докторов предлагал сделать ребенку около 100 лазерных процедур, что очень тяжело для такого возраста, а также стоит баснословных денег. Другие врачи также предлагали длительное и дорогостоящее лечение.

Российский онколог Б.П. Попов из Краснодара, узнав о беде Луны, связался с родителями и предложил свою помощь. Методика российского врача более эффективна и менее опасна, чем предлагали ранее. На лечение Луны уйдет 18 месяцев, против 4 лет, которые предполагали американские врачи. Девочке понадобиться 7-8 операций. Родители Луны изучили все аспекты, консультировались с другими врачами и решились ехать в Россию. Сегодня, 24 сентября, Луна с мамой должны вылететь в Россию, чтобы начать лечение.

Фото и видео: Daily Mail