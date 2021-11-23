В 2023 году более 30 петербуржцев вернули свои права на получение лекарств

С начала года перечислено 20,4 млрд рублей в пользу взыскателей.

За первое полугодие 2023-го более 30 петербуржцев восстановили свои права на получение лекарств. Об этом пишет "Петербургский дневник" в субботу, 19 августа, ссылаясь на Главное управление федеральной службы служебных приставов России.

С начала года перечислено 20,4 млрд рублей в пользу взыскателей. Прошло 33 исполнительных производств.

Сегодня на особом контроле остаются взыскание задолженностей по заработной плате и сохранение прожиточного минимума почти двум тыс. должников.

Ранее на Piter.TV: Петербург заработал на медицинском туристическом потоке около 400 млн рублей с начала 2023 года.

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