В Петербурге почти 500 тысяч амбулаторных ковид-пациентов получили бесплатные лекарства

В этом году на эти цели из федерального бюджета городу выделено 1,6 млрд рублей.

Сегодня бесплатные лекарства получают более 35 тысяч петербуржцев, которые лечатся от коронавируса на дому. С ноября прошлого года бесплатные лекарства получили 471 365 петербуржцев. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

По словам Эргашева, амбулаторные пациенты ежедневно находятся под наблюдением врачей городских поликлиник. "Лекарства для лечения они получают бесплатно. Решение об их назначении и выдаче принимает лечащий врач". Вице-губернатор добавил, что в Петербурге достаточное количество препаратов для больных ковидом. В этом году на эти цели из федерального бюджета городу выделено 1,6 млрд рублей.

Также на дому проходит вакцинация от коронавируса. Известно, что с апреля этого года завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому 6 955 петербургских пенсионеров.

Фото: Piter.TV

