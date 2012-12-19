В Петербурге почти 500 тысяч амбулаторных ковид-пациентов получили бесплатные лекарства

Сегодня бесплатные лекарства получают более 35 тысяч петербуржцев, которые лечатся от коронавируса на дому. С ноября прошлого года бесплатные лекарства получили 471 365 петербуржцев. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
По словам Эргашева, амбулаторные пациенты ежедневно находятся под наблюдением врачей городских поликлиник. "Лекарства для лечения они получают бесплатно. Решение об их назначении и выдаче принимает лечащий врач". Вице-губернатор добавил, что в Петербурге достаточное количество препаратов для больных ковидом. В этом году на эти цели из федерального бюджета городу выделено 1,6 млрд рублей.
Также на дому проходит вакцинация от коронавируса. Известно, что с апреля этого года завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому 6 955 петербургских пенсионеров.
Фото: Piter.TV
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