Почти 7 тысяч пожилых петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому

В начале ноября в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет.

С апреля этого года завершили цикл вакцинации от коронавируса на дому 6 955 петербургских пенсионеров. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В пресс-службе рассказали, что Смольный особое внимание уделяет пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания. Комитет поручил администрациям районов выделить для них дополнительные талоны для вакцинации, а также прививочные кабинеты.

Напомним, в начале ноября в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет. В список также вошли граждане с хроническими заболеваниями, студенты, которые проходят практику вне структурных подразделений образовательных организаций, а также работники промышленности.

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