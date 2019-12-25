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Почти 7 тысяч пожилых петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому
Сегодня, 15:01
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Почти 7 тысяч пожилых петербуржцев завершили цикл вакцинации от COVID-19 на дому

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В начале ноября в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет.

С апреля этого года завершили цикл вакцинации от коронавируса на дому 6 955 петербургских пенсионеров. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В пресс-службе рассказали, что Смольный особое внимание уделяет пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания. Комитет поручил администрациям районов выделить для них дополнительные талоны для вакцинации, а также прививочные кабинеты. 

Напомним, в начале ноября в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет. В список также вошли граждане с хроническими заболеваниями, студенты, которые проходят практику вне структурных подразделений образовательных организаций, а также работники промышленности.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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