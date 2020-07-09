Петербург заработал на медицинском туристическом потоке около 400 млн рублей с начала 2023 года

63 598 иностранцев в рамках медицинского туризма посетили Северную столицу за семь месяцев.

С начала этого года туристы из-за рубежа, приехавшие на лечение, пополнили городской бюджет Петербурга на 383,9 млн рублей. Об этом пишут "Ведомости".

63 598 иностранцев в рамках медицинского туризма посетили Северную столицу за семь месяцев. В 2022-м их оказалось 156 220 человек. Таким образом, поток может упасть на 30%.

Однако план регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" уже выполнен – согласно документу, город на Неве в период с 2021 по 2024 годы должен принять не менее 300 тыс. приезжих.

Специалисты отмечают, что резкий спад в данной сфере наблюдается из-за несовершенств правовой базы, изменений в географии туристов и отсутствия экономических стимулов. Медицинский турпоток могут возобновить частные агентства медицинского туризма, благодаря которым у клиентов получится заключать договоры с учреждениями.

Ранее на Piter.TV: за полгода Петербург посетило более 4 млн туристов.

Фото: Piter.TV