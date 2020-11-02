Сервис электронных рецептов для покупки лекарств запущен в Петербурге

Личный кабинет проекта интегрирован с порталом "Здоровье петербуржца".

В Петербурге заработал сервис по оформлению, выписке и отпуску электронных рецептов для обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий горожан. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 декабря.

Проект позволяет получать льготные лекарства в аптеках по электронным рецептам. Кроме того, с помощью сервиса теперь можно отслеживать статусы своих рецептов в личном кабинете.

Этот проект – значительный шаг в улучшении доступности и удобства медицинских услуг для петербуржцев. Он демонстрирует прогресс в цифровизации здравоохранения в регионе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Личный кабинет проекта интегрирован с порталом "Здоровье петербуржца". Он находится в подразделе о "Льготах и рецептах на льготные лекарственные препараты" раздела "Моя медицинская карта". Там размещен QR-код электронного рецепта. Его получится оформить у своего врача.

За 10 дней работы сервиса оформлено 305 электронных рецептов в 46 медицинских организациях. Отпущено 152 электронных рецепта в 26 пунктах отпуска.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге количество госпитализаций людей с вирусными инфекциями увеличилось почти на 25 процентов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)