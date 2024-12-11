Wildberries запустил возможность заказа рецептурных лекарств

В начале тестирования сервис будет функционировать в некоторых районах Москвы.

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила возможность заказа рецептурных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запуск состоялся в тестовом режиме. Препараты будут доступны для самовывоза в одной из аптек-партнеров. Сервисом можно пользоваться в мобильном приложении маркетплейса на операционных системах iOS и Android. В начале тестирования он будет функционировать в некоторых районах Москвы. В дальнейшем такая опция появится в других городах России.

Ранее мы сообщали, что зарубежные лекарства возвращаются в петербургские аптеки.

Фото: Piter.tv