Чехия лидирует по количеству смертей от коронавируса

Раньше печальный список возглавляла Андорра.

Чехия сместила Андорру и вышла на первое место в Мире по количеству смертельных случаев от коронавируса.

РИА Новости сообщает, что по итогам прошедшей недели Чехия вышла в лидеры по количеству летальных исходов пациентов с коронавирусом. Об этом сообщают Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Данные опубликовал чешский Минздрав в воскресенье.

В перерасчете на 100 тысяч населения за последние 7 дней в Чехии - 11,02. В Андорре - 7,88, на третьем месте Бельгия — 6,81.

В Чехии с начала эпидемии зарегистрировано 335 102 случаев коронавируса (за сутки + 11 428). Выздоровели 143 359 пациентов. 3 251человек скончались, из них за истекшие 7 дней умерли 1 174 человека.

По состоянию на воскресенье в Чехии в настоящее время болеют 188 492 человека, из них 7 673 проходят лечение в стационарах.

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