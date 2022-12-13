Проверку систем оповещения отменили в Ленобласти

Проверка готовности системы оповещения населения в Ленинградской области, которую должны были провести в среду, 26 апреля, снова была отменена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Дата и время, на которые перенесли мероприятия, будут сообщены дополнительно.
Напомним, что проверку в 47-ом регионе проводят уже во второй раз. До этого она проводилась 1 марта.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовит воинские мемориалы ко Дню Победы.
Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти
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