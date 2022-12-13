Проверку систем оповещения отменили в Ленобласти

Дата и время, на которые перенесли мероприятия, будут сообщены дополнительно.

Проверка готовности системы оповещения населения в Ленинградской области, которую должны были провести в среду, 26 апреля, снова была отменена. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Дата и время, на которые перенесли мероприятия, будут сообщены дополнительно.

Напомним, что проверку в 47-ом регионе проводят уже во второй раз. До этого она проводилась 1 марта.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовит воинские мемориалы ко Дню Победы.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти