Ленобласть готовит воинские мемориалы ко Дню Победы

До конца этой недели патриотические субботники пройдут еще на семи объектах.

Ленинградская область готовит воинские мемориалы ко Дню Победы. Накануне на уборку памятника комсомольцам-подпольщикам в парке "Сильвия" вышли волонтеры и активисты столицы региона – Гатчины. На участке были убраны ветки, листва, поправлены цветы.

На прошедших выходных добровольцы убирали братское захоронение в деревне Резвых Всеволожского района, братское захоронение и памятный знак "Винтовка" в деревне Черная Речка Всеволожского района, мемориал "Берег мужественных" в деревне Керново Ломоносовского района, мемориал "Памяти павших" в Киришах, а также памятные места Волхова – братские захоронения и стелу "Валимский рубеж".

До конца этой недели патриотические субботники пройдут еще на семи объектах, связанных с героическими событиями 1941-1945 годов.

В марте Александр Дрозденко оценил ход строительства будущего Мемориального комплекса погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Центральным элементом мемориала станет стела, изображающая фигуру матери с детьми на вершине. Высота сооружения будет равна 40 м, за его установку отвечает Российское военно-историческое общество, которое совместно с Российским историческим обществом и стало автором идеи комплекса в декабре 2020 года. Инициативу поддержал президент Владимир Путин, а также ветераны и бывшие узники концлагерей.

Фото: администрация Ленобласти