Александр Дрозденко оценил ход строительства будущего Мемориального комплекса погибшим в ходе Великой Отечественной войны

Мемориал появится в Гатчинском районе. Его центральным элементом станет стела, изображающая фигуру матери с детьми на вершине.

В среду, 1 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл в Гатчинский район с рабочим визитом. Глава региона побывал на площадке строительства будущего Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Центральным элементом мемориала станет стела, изображающая фигуру матери с детьми на вершине. Высота сооружения будет равна 40 м, за его установку отвечает Российское военно-историческое общество, которое совместно с Российским историческим обществом и стало автором идеи комплекса в декабре 2020 года. Инициативу поддержал президент Владимир Путин, а также ветераны и бывшие узники концлагерей.

Внешний вид Мемориального комплекса был выбран в результате творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект и одобрен членами Российской Академии Художеств.

Напомним, что в годы войны в Гатчинском районе находилось больше количество лагерей для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

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Фото: Piter.TV