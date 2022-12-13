Осенью в Доме-музее Римского-Корсакова откроется постоянная экспозиция

Реставрация объекта была завершена в 2021 году.

К осени в Доме-музее Римского-Корсакова, который находится в Тихвине, готовят к открытию постоянную экспозицию с аудиогидом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Усадьба была построена в начале XIX века дедом знаменитого русского композитора. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти – председателя Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, в 2021 году на объекте были завершены ремонтно-реставрационные работы. За это время удалось восстановить интерьеры детской и комнат родителей Римского-Корсакова, в частности – исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик.

Как добавил Цой, аудиосопровождение выставки погрузит гостей музея во времена, когда в доме жила семья композитора. На записях будут озвучиваться отрывки из семейной переписки Римских-Корсаковых.

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Фото: Правительство Ленобласти