В Шлиссельбурге Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука ждут консервация и ремонт

Сооружение Ладожского канала началось в 1719 году по указанию императора Петра I для безопасного прохождения судов из Волхова в Неву.

Исторические объекты Шлиссельбурга – Петровский канал и бывший жилой дом на улице Жука в этом году ждут консервация и ремонт. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

На Староладожском канале специалисты планируют расчистить стены от загрязнений и мхов, отремонтировать каменные блоки и установить их на исторические места, выполнить ремонт металлических и гидротехнических элементов шлюзов. В доме на улице Жука, куда после реставрации переедет музей истории города, мы рассчитываем в этом году отремонтировать фасады, кровлю, водосточную систему и внутренние помещения, системы отопления и электроснабжения, а ветхие не исторические пристройки демонтировать. Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия

Сооружение Ладожского канала началось в 1719 году по указанию императора Петра I для безопасного прохождения судов из Волхова в Неву.

Двухэтажный дом на улице Жука находится в северной части Шлиссельбурга, где сохранилась историческая застройка, относящаяся к послевоенному времени.

Фото: администрация Ленобласти