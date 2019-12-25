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Росприроднадзор проверит владельца сбежавшей пумы в Ленобласти
Сегодня, 9:39
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Росприроднадзор проверит владельца сбежавшей пумы в Ленобласти

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Как выяснилось, ведомство интересовалось гражданином ещё весной.

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора проверят владельца пумы, которая недавно сбежала из вольера. Как отмечают в ведомстве, текущие условия содержания дикого животного могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Напомним, что необычного питомца уже вернули его хозяину. Прошедшей весной к нему также поступали претензии относительно выгула пумы. Гражданину указали на недопустимость нарушения требований закона об ответственном обращении с животными и их охране.

Судя по последним событиям, мер владелец дикой кошки так и не предпринял, в связи с чем и объявлена проверка. Её осталось согласовать с представителями прокуратуры. 

Ранее мы сообщили о том, что специалисты Фонда друзей балтийской нерпы оценили состояние здоровья краснокнижных ластоногих.

Фото: 78.ru

Теги: всеволожский район, дикие животные, ленинградская область, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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