Росприроднадзор проверит владельца сбежавшей пумы в Ленобласти

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора проверят владельца пумы, которая недавно сбежала из вольера. Как отмечают в ведомстве, текущие условия содержания дикого животного могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Напомним, что необычного питомца уже вернули его хозяину. Прошедшей весной к нему также поступали претензии относительно выгула пумы. Гражданину указали на недопустимость нарушения требований закона об ответственном обращении с животными и их охране.
Судя по последним событиям, мер владелец дикой кошки так и не предпринял, в связи с чем и объявлена проверка. Её осталось согласовать с представителями прокуратуры.
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Фото: 78.ru
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