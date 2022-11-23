Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы оценили состояние здоровья краснокнижных ластоногих

После окончания сезона спасения детенышей ластоногих у специалистов Фонда появляется возможность проводить наблюдение за природными популяциями краснокнижных животных – балтийской кольчатой нерпы, ладожской кольчатой нерпы и серого тюленя прямо в море.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" совместно с "Фондом друзей балтийской нерпы" продолжает работу по спасению и сохранению морских млекопитающих Балтики и Ладожского озера.

В ноябре завершился сезон полевых работ по изучению этих редких обитателей Петербурга и Ленинградской области. После окончания сезона спасения детенышей ластоногих у специалистов Фонда появляется возможность проводить наблюдение за популяциями краснокнижных животных прямо в море.

Основное условие работы – безветренная погода. Именно в такие периоды тюлени и нерпы устраивают залежки, что позволяет вести мониторинг, заниматься сбором сведений и образцов.

Поиск морских млекопитающих ведется с самолетов и катеров, а для видеосъемки и наблюдения используются квадрокоптеры. Наблюдение ведется с середины лета и продолжается всю осень, до окончания навигации и установления ледового покрова на поверхности моря.

В основном ситуация с животными пока стабильна и напоминает предыдущие годы наблюдений. Но некоторую тревогу вызывает снизившееся количество редкой балтийской нерпы в местах ее осеннего нагула. Так, если в предыдущие сезоны стабильно насчитывали на отдыхе 20-25 животных, то в этом году на тех же самых камнях численность нерпы не превышала 16 особей.

Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"