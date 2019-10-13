Провалившиеся в США шпионы рассказали о причинах промахов российской разведки

Чаще всего неудачи связаны с "утечкой данных" и профессиональной работой спецслужб.

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали о причинах провалов российских шпионских миссий. Специалисты пришли на проект "Прямая линия", где рассказали подробности о работе за границей.

По мнению Безрукова, причиной неудач стали информационные утечки

Организации большие, иногда кто-то что-то сливает прокомментировал спикер

Он добавил, что противник - профессионал, поэтому он тоже работает и что-то находит.Однако зачастую данные, которые получают иностранцы, бывают полностью ложные.Среди таких сведений он может привести в пример историю экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери, которая произошла в Великобритании.

По мнению Вавиловой, на провалах сказывается и недостаток в патриотическом воспитании разведчиков.Она считает, что спецслужбы не успевают перестроиться к новым реалиям, но методы все же меняются.

Любая спецслужба где-то будет успевать, а где-то не успевать, потому что нельзя же быть полностью успешным везде резюмировала спикер

Напомним, что специалисты были раскрыты в США в 2010 году. Они в группе их 10 человек подозревались в шпионаже. Вместе с молодыми людьми под прицел властей попала и Анна Чапман.После ареста разведчиков обменяли на ученого Игоря Сутягина и других сотрудников спецслужб.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии.

Видео: YouTube/ Washington Post, Facu Verdun, GuyKnownAsErik