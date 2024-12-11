Провал Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО

Марк Рютте назвал последствия проигрыша Украины в конфликте с Россией.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте считает, что провал киевского режима в региональном конфликте на Украине обойдется коллективному Западу в целом и конкретно НАТО в "триллионы" вместо "миллиардов", которые сейчас блок требует от стран-членов на наращивание собственной "обороны". Соответствующее заявление иностранный политик сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме. Мероприятие было организовано на территории швейцарского города Давоса. Он указал на то, что если Украина и международные союзники проиграют Москве в противостоянии, то в дальнейшем восстановление сдерживания в регионе будет иметь гораздо большую цену.

Это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос… Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в НАТО, нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды. Марк Рютте, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / World Economic Forum