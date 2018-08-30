На 3D-принтере‍ впервые напечатали прототип человеческого глаза

Данная технология позволит в будущем создавать бионические глаза, функционально аналогичные человеческим.

Исследователи из Университета Миннесоты напечатали на 3D-принтере решетку фоторецепторов глаза. Статью с подробными деталями исследования они опубликовали в журнале Advanced Materials. После этого авторы получили патент на описанную в статье технологию.

Мы стали на шаг ближе к созданию бионического глаза на 3D-принтере. Майкл МакАльпин (Michael McAlpine), один из авторов исследования

Живой глаз способен переводить видимый свет в нервный импульс с помощью сетчатки фоторецепторных нейронов. За последние годы ученые прдлагали несколько вариантов изготовления бионических глаз, некоторые успешно были испытаны на людях. Только такие концепты глаз изготовливались вручную и стоили совсем немало. Технология трехмерной печати поможет удешевить производство имплантов и так они станут доступны широкому кругу людей.

По словам руководителя исследования, 25-процентная эффективность преобразования света в электрический сигнал у готового прототипа оказалась необычно высокой для устройств, напечатанных на 3D-принтере. Группа МакАльпина уже предложили материал, имитирующий живую кожу, бионическое ухо. МакАльпин признался, что создание бионического глаза для него даже более личная задача, так как его мать слепа на один глаз.

Ранее учены доказали, что козам больше нравятся счастливые люди.

Видео: University of Minnesota, McAlpine Group/ Youtube