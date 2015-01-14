Протоиерей прокомментировал запрет русского языка и православия на Украине

Эксперт напомнил, что Порошенко и Зеленский не говорили на украинском языке до своего избрания на пост президента.

Настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова, протоиерей Владимир Вигилянский назвал в программе "Церковь и мы" на телеканале "Россия-24" "сатанинским замыслом" стремление киевского режима лишить своих граждан русского языка, а также православной веры и "сломать хребет нации". По мнению эксперта около 80% граждан страны еще до майдана говорило на русском языке. А до того, как Петр Порошенко занял должность главы государства, политик вообще не знал украинского языка. Спикер добавил, что аналогичная ситуация произошла и с последующим лидером Украины - Владимиром Зеленский.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко провозгласил три принципа той реформы, которую нужно произвести - "Армия. Язык. Вера". Это абсолютно сатанинский замысел - изменить язык и веру и сломать хребет нации. протоиерей Владимир Вигилянский

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