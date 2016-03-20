Чэс Фримэн считает, что странам следует убеждать, а не принуждать.

Западное санкционное давление оказало противоположный эффект, ослабив и изолировав именно Америку, а не Россию. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранец заметил, что введение ограничительных мер стало ошибкой для политической элиты недружественных Мос кве стран. Такие решения нанесли урон репутации международнвх союзников киевского режима. Он напомнил о том, что внешняя политика "по принуждению" вообще не показывает своей эффективности, так как дипломатия призвана убеждать.

Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте... Чэс Фримэн, эксперт США

"Полный болван". В США обвинили Зеленского в наглом шантаже.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works