Противники Пашиняна собрались у здания правительства Армении

В Ереване проходит заседание кабмина.

Противники Никола Пашиняна собрались у здания правительства Армении. Об этом сообщили местные журналисты. В СМИ уточнили, что днем 10 декабря в Ереване проводится очередное заседание кабинета министров. Протестующие собрались около правительственного здания, чтобы потребовать отставки премьер-министра страны.

перед зданием также выстроилась живая цепь из представителей полиции с щитами. Они сдерживают активистов, которые держат в руках флаги и плакаты с требованием отставки Пашиняна. Собравшиеся на улице скандируют лозунг "Армения без Никола". На данный момент информации о задержаниях нет.

Напомним, что массовые протесты оппозиции связаны с подписанием Николом Пашиняном трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху 10 ноября. Документ подразумевает завершение боевых действий в регионе конфликта с Азербайджаном. Под контроль Баку перешли несколько территорий НКР.

Армения потребовала вывести турецкие войска из Нагорного Карабаха.

Видео: YouTube / NEWS AM