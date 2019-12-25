Ереван требует вывести из Карабаха аффилированные с армией Баку группировки.

Армения потребовала вывести турецкие войска из Нагорного Карабаха. С заявлением выступил министр иностранных дел страны Ара Айвазян. Об этом пишут "РИА Новости".

Турция должна вывести свой вооруженный персонал. Ара Айвазян, министр иностранных дел Армении

Также Ереван требует вывести из Карабаха аффилированные с армией Баку группировки.

Айвазян подчеркнул, что пока сигналов о выводе террористов из карабахской зоны нет.

Ранее мы писали, что Ереван и Баку до конца года проведут переговоры о демаркации границы.

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