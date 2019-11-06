Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Максимальные санкции по этим статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

На Украине возбудили уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Их подозревают в государственной измене и хищении средств во время застройки Киева. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

Дело было возбуждено 18 октября по решению Антикоррупционного суда. Максимальные санкции по этим статьям предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

К материалам дела прикреплены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Ранее Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива.

Видео: YouTube / 112 Украина, Віталій Кличко, NEWSONE