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Alena_Zinovieva
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Богдан заявил, что Зеленский устал от негатива

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Также он связал усталость Зеленского с высокими темпами работы на посту президента.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский устал от негатива. Об этом чиновник рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Богдана, Зеленский устал от негатива, который выливается из средств массовой информации. Он отметил, что президент Украины очень болезненно воспринимает все, "сильно переживает" и "действительно измучен".

Богдан советует Зеленскому перестать читать Facebook и весь интернет вовсе. Он считает, что там представлена искаженная информация, и "общество не так осознает те или иные действия".

Кроме того, глава офиса связал усталость Зеленского с высокими темпами работы на посту президента. В качестве примера он напомнил о 14-часовом пресс-марафоне украинского лидера в Киеве.

Ранее Путин высказался о встрече Зеленского с националистами на Украине.

Фото: Instagram / zelenskiy_official

Теги: андрей богдан, владимир зеленский, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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