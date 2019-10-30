Путин высказался о встрече Зеленского с националистами на Украине

Глава РФ отметил, что работа его коллеги вызывает вопросы.

Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу Владимира Зеленского с националистами в районе разведения сил на Донбассе. Свое мнение политик высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин сказал, что его коллега не похож на украинского националиста, однако задался вопросом, сможет ли он справиться с ними. Он отметил, что основная цель Зеленского, а именно разведение сил на юго-востоке Украины, не является "таким уж сложным" вопросом. Основной причиной затяжного решения конфликта Путин назвал нежелания националистов уходить из районов, где должно произойти разведение сил.

Глава РФ также добавил, что Москва готова к проведению встреч в "нормандском формате". По его словам, она требует серьезной подготовки, чтобы в итоге переговоры не превратились в пустые разговоры.

Ранее Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом.