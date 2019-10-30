Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Сейчас Украина находится только на первой стадии завершения конфликта в регионе.

Владимир Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе. Об этом спикер рассказал во время Форума единства, который проводится в Мариуполе.

Глава Украины объяснил, что сейчас проходит начальная стадия - "прекращение огня". На втором этапе политикам нужно будет думать о том, как примирить людей и найти консенсус. На третьем этапе чиновники проведут "безопасную реинтеграцию".

По словам президента страны, эти три ступени проходят все участники военных конфликтов по всему миру. Это доказывает "международный опыт войн в любом уголке планеты". Политик подчеркнул, что действия придется принимать сообща: и государству, и обществу.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого.

Фото: Pixabay.com

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