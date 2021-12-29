Протестующие в Алма-Ате избили нескольких полицейских

Столкновения возобновились в центре города.

В Алма-Ате возобновились столкновения участников акций протеста и полицейских. Об этом сообщает "РИА Новости".

Столкновения происходят в центре города. Группа митингующих захватила и избила нескольких силовиков. Они вооружены дубинками. Полицейские применили спецсредства против протестующих, в том числе светошумовые гранаты.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева.

Видео: Telegram / Военный обозреватель