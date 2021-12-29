Протестующие в Алма-Ате избили нескольких полицейских

В Алма-Ате возобновились столкновения участников акций протеста и полицейских. Об этом сообщает "РИА Новости".
Столкновения происходят в центре города. Группа митингующих захватила и избила нескольких силовиков. Они вооружены дубинками. Полицейские применили спецсредства против протестующих, в том числе светошумовые гранаты.
Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.
Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
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