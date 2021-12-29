В Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева

Огонь был замечен у главного входа в здание.

В Алма-Ате группа протестующих захватила резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".

По информации источника, на территории резиденции вспыхнул пожар. Огонь был замечен у главного входа в здание. Протестующие также перекрыли улицу Назарбаева, где слышны звуки шумовых гранат.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны. Вскоре протесты начались в других городах Казахстана.

Ранее мы сообщали, что протестующие в Алма-Ате захватили здание администрации.

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