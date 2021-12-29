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Протестующие в Алма-Ате захватили здание администрации

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Им удалось попасть в зал заседаний.

Протестующие в Алма-Ате захватили здание городской администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел около двух часов утра. После ожесточенных столкновений с полицейскими митингующие ворвались внутрь здания. Им удалось попасть в зал заседаний. Позже митингующих вытеснили оттуда силовые ведомства.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана. Они также требовали отставки правительства страны.

Ранее президент Токаев принял отставку правительства Казахстана.

Видео: Telegram / SHOT, Военный обозреватель

Теги: алма-ата, городская администрация, захват, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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