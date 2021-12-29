Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана

Исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ был подписан в среду, 5 января, и опубликован на сайте правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Ранее глава Алма-Аты заявил о контроле ситуации в городе.

Видео: Пресс-служба Президента Казахстана