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Президент Токаев принял отставку правительства Казахстана

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Исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ был подписан в среду, 5 января, и опубликован на сайте правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Ранее глава Алма-Аты заявил о контроле ситуации в городе.

Видео: Пресс-служба Президента Казахстана

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, отставка правительства, президент казахстана
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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