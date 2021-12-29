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Глава Алма-Аты заявил о контроле ситуации в городе

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Он призвал не поддаваться на провокации и беззаконие.

Глава казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о контроле ситуации в городе на фоне акций протеста. Его слова приводит пресс-служба администрации Алма-Аты.

Сагинтаев отметил, что за происходящие беспорядки в городе стоят "провокаторы изнутри и извне". Он добавил, что действия силовых структур города направлены на стабилизацию ситуации в Алма-Ате, а основной задачей властей является стабильность и мир.

Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Призываю всех горожан не поддаваться на провокации и беззаконие.

Бакытжан Сагинтаев, глава Алма-Аты.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции.

Видео: YouTube / Телеканал Алматы / Almaty TV

Теги: акции протеста, алма-ата, бакытжан сагинтаев
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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