В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции

Для разгона участников акции протеста применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

На центральной площади в казахстанской Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции. Об этом сообщает "РИА Новости".

Участники акций протеста вышли в центр города, чтобы устроить митинг рядом с мэрией Алма-Аты. Местной полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов. Большинство из них были задержаны.

Напомним, в начале 2022 года жители городов Жанаозен и Актау провели акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, о котором ранее сообщили в Минэнерго Казахстана.

Ранее мы сообщали, что правительство Казахстана снизило цены на сжиженный газ в Мангистауской области.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель