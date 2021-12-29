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Правительство Казахстана снизило цены на сжиженный газ в Мангистауской области
Сегодня, 16:31
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Правительство Казахстана снизило цены на сжиженный газ в Мангистауской области

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Протестующим дали гарантии того, что их не привлекут к ответственности за устроенную акцию протеста. Также стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Правительственная комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге (0,11 долларов) в Мангистауской области Казахстана. Об этом стало известно во вторник, 4 января.

Комиссия встретилась с протестующими против повышения цен на топливо на площади Ынтымак в городе Актау. Активистам удалось добиться снижения цен на сжиженный газ в рамках социальной ответственности АО НК "азмунайгаз". Протестующим дали гарантии того, что их не привлекут к ответственности за устроенную акцию протеста. Также стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Ранее мы сообщили, что глава Казахстана Токаев призвал к диалогу протестующих против повышения цен на газ.

Фото: pixabay

Теги: магнистаурская область, правительство казахстана
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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