Глава Казахстана Токаев призвал к диалогу протестующих против повышения цен на газ

По словам Токаева, правительственная комиссия получила поручение найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.

Вышедшие на акции протеста жители Мангистауской области должны проявить готовность к диалогу. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Горожане недовольны высокими ценами на газ. Они потребовали снизить стоимость со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. По словам Токаева, правительственная комиссия получила поручение найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики. Он подчеркнул, что на постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. По его словам, правоохранительные органы не допустят нарушения общественного порядка.

Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее мы сообщили, что в Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ.

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