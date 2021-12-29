В Казахстане начались протесты из-за резкого роста цен на газ

Стоимость сжиженного газа выросла до 120 тенге (20,56 рубля).

В Казахстане в Мангистауской области из-за резкого роста цен на сжиженный газ люди вышли на протесты. Об этом сообщает Tengrinews.

На стихийный митинг вышли жители Жанаозена 2 января. Население города составляет порядка 110 тыс. человек. Людей возмутило повышение стоимости сжиженного газа до 120 тенге (20,56 рубля) за литр. Они требуют, чтобы власти снизили цену в два раза. Об этом в Facebook написал один из активистов.

Местные власти отметили, что прежняя цена, которая составляла 60 тенге, не вернется. Дело в том, что цена на бирже уже составляет 70-85 тенге за литр, это без учета операционных расходов перевозки и предпринимателя.

В ночь на 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил правительству республики "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле". Правительство позже сообщило, что собственники АЗС Мангистауской области в инициативном порядке приняли решение снизить стоимость газа до 85-90 тенге за литр.

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Видео: YouTube / Ar-Rashid Ruhaniyat