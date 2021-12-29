Путин поручил сделать зарплату шахтеров не зависящей от количества добытого угля

Путин поручил сохранить долю постоянной части в 70%.

Президент России Владимир Путин дал поручения правительству и Госдуме в отношении угольной промышленности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля. Так, 2 декабря 2021 года состоялось совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

В документе говорится о том, что зарплату шахтеров надо сделать не зависящей от количества добытого ими угля. Президент поручил исключить из структуры зарплат выплаты, которые прямо или косвенно зависят от выработки. Таким образом было поручено сохранить долю постоянной части в 70%. Для этого правительство должно скорректировать федеральное отраслевое соглашение к 1 февраля 2022 года.

Кроме того, Путин поручил приостанавливать работу шах в случае, если не была проведена дегазация. Будет усилена ответственность работодателей за нарушения при охране труда шахтеров.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра.

Фото: kremlin.ru