Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра

Закон затронет примерно 50 млн транспортных средств.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В среду, 22 декабря, закон был принят депутатами Госдумы. Через пару дней его одобрил Совет Федерации. Закон затронет примерно 50 млн транспортных средств. От техосмотра освободят легковые автомобили и мотоциклы, принадлежавшие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Владельцы такси и транспорта, который регулярно осуществляет перевозки пассажиров, обязаны проходить техосмотр по закону. Еще это касается автомобилей, используемых в служебных целях, а также мотоциклов и машин старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Владельцев личных автомобилей перестанут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Однако, в ПДД останется пункт, по которому каждый автовладелец должен следить за техническим состоянием своего личного транспорта.

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