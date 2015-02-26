Протесты против санитарных пропусков прошли во Франции

После столкновений с полицией задержали 35 человек.

Более чем в 150 городах Франции прошли шествия против введения санитарных пропусков. Об этом информирует телевизионный канал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В ведомстве отметили, что в мероприятиях приняли участие суммарно около 237 тысяч граждан, из которых 17 тысяч – в столице государства. Акция протеста была проведена по инициативе правой партии "Патриоты". В ходе столкновений манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 35 человек по всей стране.

Санитарным пропуском могут служить сертификат о пройденном курсе вакцинации от COVID-19, документ о перенесенном заболевании или справка об отрицательном ПЦР-тесте. С 9 августа эти документы будут необходимы для посетителей заведений общественного питания, кинотеатров, а также поездок на самолетах и поездах.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от коронавируса части населения Франции.

Видео: Youtube/Roland S. Martin