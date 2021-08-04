Оппозиционер рассказал о задержании в аэропорту Минска и нахождении в СИЗО.

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению. Такое заявление гость сделал в эфире YouTube-проекта литовского политика Альгирдаса Палецкиса.Он заметил, что к нему относились максимально адекватно, а после задержания у него осталась только одна травма - на руках. Речь идет о следах после стягивания рук по пути из аэропорта в СК.

Не знаю вообще, о каких пытках может идти речь. Действительно, не было никакого давления на меня. Нигде не было даже каких-либо словесных унижений. Все было максимально по закону, спокойно, взвешено. Роман Протасевич, оппозиционер из Белоруссии

Он напомнил, что не оказывал сопротивления при задержании. Во время транспортировки в Следственный комитет милиция стянула ему руки специальным хомутом, так как у сотрудников с собой не было наручников. Протасевич также оценил условия содержания в белорусском СИЗО. Изначально его поместили на полтора дня в СИЗО под номером 1, который расположен в старом здании. В помещении давно не было ремонта. Там мужчина находился в одиночестве. Затем его переместили в СИЗО КГБ или "американку". Там условия, по мнению задержанного, гораздо лучше.

Протасевич заявил, что в Белоруссии уличные протесты организовали telegram-каналы.

Видео: Youtube/Альгирдас Палецкис