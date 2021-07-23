Протасевич заявил, что в Белоруссии уличные протесты организовали telegram-каналы

По его словам, на этой волне белорусская оппозиция утратила ракурс.

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал в интервью изданию Vakaro Zinios заявил, что в Белоруссии уличные протесты, которые состоялись в августе прошлого года, организовали telegram-каналы.

По его словам, именно telegram-каналы вывели людей на улицы. Протасевич также подчеркнул, что белорусская оппозиция утратила курс на этой протестной волне.

Когда стало понятно, что имеющимися средствами [президента Александра] Лукашенко свергнуть не удастся, а протесты выдохлись, [в рядах оппозиции] началась внутренняя борьба. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя, - сказал Протасевич.

Как он подчеркнул, Белоруссию на более тесные связи с Россией подталкивает политика санкций против Минска. По его словам, санкции также ухудшают экономическое положение страны.

Видео: respublika.lt