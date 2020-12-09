Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии

Он заявил, что был одним из тех, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 августа.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в призывах к протестам в стране. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".

Протасевич заявил, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 августа после того, как стали известны результаты выборов президента страны. Он также отметил, что сразу признал вину по 342 статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций), как только ему выдвинули обвинения.

Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA

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Видео: Telegram / ATN_NEWS