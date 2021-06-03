В Белоруссии объяснили, зачем истребитель сопровождал самолет Ryanair

На борту самолета находился основатель запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Сопровождавший борт Ryanair самолет МиГ-29 прикрывал белорусскую столицу и корректировал курс гражданского воздушного судна. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб телеканалу ОНТ.

По его словам, военный истребитель находился на расстоянии 50 километров от самолета Ryanair. Ему была поставлена задача сопроводить гражданский лайнер в аэропорт Минска по маршруту, который был освобожден авиадиспетчерами

В случае отказа радиосвязи на борту [самолета Ryanair] <...> дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с Землей. Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии

Он подчеркнул, что одной из задач МиГ-29 была "прикрыть Минск от акта воздушного терроризма".

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ